A filha única do realizador considerado “o mestre do suspense”, Alfred Hitchcock, que integrou o elenco de várias das suas produções e defendeu o seu trabalho décadas após a sua morte, morreu, esta segunda-feira, aos 93 anos, anunciou na quarta-feira passada uma das suas três filhas, Tere Carrubba. A atriz Patricia Hitchcock O’Connell morreu “de causas naturais” durante o sono, na casa onde residia em Thousand Oaks, no estado norte-americano da Califórnia.

Conhecida por muitos como Pat Hitchcock, a filha única do realizador britânico e da editora e argumentista Alma Reville Hitchcock nasceu em Londres, em 1928, e dedicou grande parte da vida aos negócios da família. “Ela sempre foi muito boa a proteger o legado dos meus avós e garantir que eles fossem sempre lembrados“, afirmou Tere Carrubba.

Desde muito pequena que Patricia teve contacto com o cinema.

Durante a sua infância, Alfred Hitchcock (1899-1980) realizou filmes como Os 39 Degraus, Desaparecida ou Mentira, tendo-se mudado para a Califórnia depois de assinar contrato com o produtor David O. Selznick, com o qual ganhou fama mundial e ficou conhecido como “O mestre do suspense”.

Durante a adolescência, Pat frequentava os ‘sets’ dos filmes do pai e isso deve ter com certeza feito nascer o “bichinho” da representação.

Nessa altura, atuou em peças da escola e noutros trabalhos de palco, como nas produções da Broadway Solitaire e Violet.

Em 1947, foi admitida na Academia Real de Artes Dramáticas de Londres e, quando estava prestes a concluir os estudos, o pai comunicou-lhe que tinha um papel para si no filme O Desconhecido do Norte Expresso, que estreou em 1951 e onde a atriz interpretou o papel de irmã de uma mulher interpretada pela atriz Ruth Roman. Patricia desempenhou ainda papéis noutras obras realizadas pelo pai, como Pânico nos Bastidores ou Psico, no qual interpretava o papel de uma colega da atriz Janet Leigh.

Mais recentemente, trabalhou para a revista Alfred Hitchcock’s Mystery Magazine, apareceu em vários festivais de cinema e em vários documentários sobre o “mestre”.