'Respect' Aretha Franklin

Esta semana chega finalmente aos cinemas o filme biográfico daquela que foi apelidada a Rainha do Soul. Considerada a melhor voz de todos os tempos pela icónica revista Rolling Stone, foi e é também a minha cantora preferida. Coloco-a num pedestal único, num registo intemporal que me faz vibrar hoje da mesma forma que fazia há cerca de 30 anos quando a ouvi pela primeira vez. Um pouco acima de outras que me enchem também as medidas como Shirley Bassey, Nina Simone, Joni Mitchell, Cesária Évora, Ornella Vanoni, Amy Winehouse, Sade Adu, Gwen Stefani ou mais recentemente Imany ou Beverley Knight.

Gostos não se discutem embora me pareça indiscutível e incontestável a capacidade vocal inigualável de uma mulher que foi muito mais do que cantora e que merece ficar registada na história como alguém que mesmo tendo tido uma vida difícil e repleta de adversidades conseguia passar para os outros o poder da palavra, através da força da música que foi muitas das vezes bem para além das suas atuações. Poucas mulheres conseguiram ao mesmo tempo ser tão importantes no desenvolvimento da cultura afro americana, no orgulho em ser negro , através de movimentos nos anos 60 e 70 como o “Black Power” e também uma representante da emancipação das mulheres através dos valores da igualdade numa sociedade que era ainda à data declaradamente segregacionista.

Ao invés de tentarmos apagar ou reescrever a história devemos sim eternizar pessoas que pugnaram pela liberdade, pelos direitos de quem era ostracizado e pelos valores de uma sociedade evoluída e contemporânea. A carismática Aretha foi um símbolo através da sua voz para todos esses que achavam ser impossível chegar lá ou que sonhavam com essa oportunidade. Foi por isso considerada “A voz do Movimento dos Direitos Civis”, “a voz da América Negra” e “um símbolo da igualdade racial”. Pena que na grande maioria das vezes só o saibamos reconhecer de forma póstuma como atesta o Prémio Pulitzer que lhe foi atribuído um ano após a sua morte.

O ultimo álbum que comprei e que continua a ecoar no carro da minha mãe foi precisamente uma compilação das músicas que eternizaram a cantora com arranjos da Royal Philarmonic Orquestra de Londres, intitulado de Brand New Me e onde sobressaem temas como I say a Little Prayer, A natural Woman ou Respect. É esse respeito (que dá nome ao filme ) que guardo e que devemos todos guardar e uma admiração imensa pelo talento, pela força e capacidade de superação de uma mulher, cantora e ativista que quando subia ao palco com a sua voz imponente e a forma mágica como se agarrava ao piano não deixava ninguém indiferente. Um símbolo para muitas gerações na luta contra o preconceito. Independentemente da qualidade do filme (que ainda não vi e que muitos apelidam de duvidosa) fica a minha homenagem a uma das poucas mulheres que conseguiu pôr a dançar até um pé de chumbo como eu e que deu voz e sonhos a tantas pessoas excluídas e marginalizadas.

“Todos nós merecemos respeito, homens e mulheres, negros e brancos. É o nosso direito humano básico.” A.F.