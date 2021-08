Um país de covardes sem cartão de cidadão

Digamos que não sou o melhor exemplo no que diz respeito ao cumprimento das regras. Deixei passar o tempo de renovação do cartão de cidadão em agosto de 2019 e quando dei conta disso já estávamos em plena pandemia. Inscrevi-me uma vez para tratar do assunto e deram-me uma data. Quando se aproximava o dia mandaram-me outra data, já que estávamos todos em confinamento total. Seguiu-se uma terceira vez e, às tantas, deixei de me preocupar com o assunto. Pensei que, se e quando precisasse, me bastaria apresentar os documentos dos sucessivos adiamentos. Nada mais errado. O problema é que quando consegui, finalmente, tratar das coisas, paguei 53 euros para ter o cartão com urgência e deparei-me com filas quilométricas de muitos outros cidadãos como eu, para o levantar. Desisti duas vezes e estou a ganhar coragem para ir dormir para o Campus de Justiça para o levantar. Afinal, estamos em Portugal e o povo é manso e o Governo pode fazer o que muito bem entender que não há problema algum.

Afinal, a geringonça não se preocupa com a criação de riqueza e, como tal, a falta de documentos que podem ser fundamentais para pôr a economia a funcionar nada diz aos geringonçados. Quem quiser comprar ou vender uma casa, viajar para outro país para fazer um negócio, reconhecer a autenticidade de um documento ou casar, entre tantos outros assuntos, fica proibido de o fazer porque o Estado português é incapaz de ter os seus cidadãos devidamente legalizados. E há pessoas que podem ter de pagar milhares de euros, mesmo não os tendo, porque o Governo é incapaz. Chega a ser revoltante ver como António Costa assume que o país é uma verdadeira democracia, quando é impossível ter a identidade em dia. Se isto não é digno de um país terceiro mundista o que é?

O mais espantoso é que o atual primeiro-ministro foi ministro de Guterres para as questões da Justiça e de José Sócrates para as questões da Administração Interna, Ministérios que têm competências nestas matérias, num Governo que o melhor que deu ao mundo foi o Simplex.

Quando um cidadão não consegue estar devidamente legalizado porque o Governo não consegue tratar da sua legalização, estamos verdadeiramente num território sem lei.

E o que é revoltante é ver a carneirada, onde me incluo, aceitar tudo isto de ânimo leve e perder dinheiro e tempo à custa do Estado. Se assim não fosse, o Governo seria obrigado a contratar um militar, talvez o vice-almirante das vacinas, para pôr tudo em ordem nos cartões de cidadão.