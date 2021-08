Depois de um mês de julho atípico e um início de agosto com alguns episódios de chuva e temperaturas abaixo da média dos últimos 20 anos para esta altura do ano, quase todo o país vai estar, durante este fim de semana e no início da próxima semana, com os termómetros acima dos 30ºC.

O Alentejo, por natureza mais quente, vai registar máximas acima dos 40ºC, com Évora a atingir mesmo 43ºC no sábado.

Recorde-se que a temperatura mais alta alguma vez registada em Portugal foi de 47,4 °C na Amareleja, distrito de Beja, a 1 de agosto de 2003.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em Portugal Continental as temperaturas máximas vão variar entre os 23º (Porto e Aveiro) e os 43º (Évora) e as mínimas entre os 13º (Bragança e Viseu) e os 26º (Faro).

O aumento das temperaturas fica a dever-se a uma massa de ar quente do Norte de África e que trará as habituais poeiras associadas, explica o IPMA. Foi também emitido um aviso laranja de tempo quente até às 5h de domingo, dia 15, para os distritos de Beja, Castelo Branco, Évora e Portalegre e estão ainda sob aviso amarelo os distritos de Braga, Faro, Lisboa, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu.

Açores sob aviso amarelo

Mas se o continente se debate com as altas temperaturas, já os Açores temem o mau tempo. Esta quinta-feira foram emitidos dois avisos amarelos para sete das nove ilhas que compõem o arquipélago dos Açores devido a precipitação forte e possibilidade de trovoada.

Nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), o aviso abrangeu o início da noite de quinta até a madrugada desta sexta-feira.

No grupo central (Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa), o aviso amarelo estará em vigor até às 6h de sábado.

60 concelhos em risco máximo de incêndio

Voltando ao calor, mais de 60 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve apresentam esta sexta-feira risco máximo de incêndio, segundo os dados no site do IPMA.

Outras seis dezenas de municípios nos distritos de Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre, Lisboa e Faro, estão também em risco muito elevado de incêndio.

Ainda em risco elevado está grande parte da região do Alentejo e outros cerca de 50 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Faro.

Na quarta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) já tinha anunciado que ia colocar os distritos de Bragança, Castelo Branco, Guarda, Portalegre e Faro em alerta laranja (o segundo mais grave) às 00h de sábado até às 23h59 de segunda-feira.

Note-se que Portugal está no período crítico de incêndios até 30 de setembro e durante o mesmo é proibido fazer queimadas extensivas ou queima de amontoados sem autorização, usar fogareiros ou grelhadores em todo o espaço rural, fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais e ainda lançar balões de mecha acesa ou foguetes.

As imagens dos fogos que têm fustigado vários países da zona do Mediterrâneo, em particular na Grécia, Turquia e Itália (ver pág. 4), onde já há milhares de hectares de área ardida, levaram o primeiro-ministro a dirigir-se à população, na quarta-feira, através de uma mensagem vídeo publicada no Twitter, apelando aos portugueses para terem cuidados redobrados.

“A meteorologia indica-nos que os próximos dias serão de riscos acrescidos, e por isso temos de ter cuidados acrescidos”, alertou António Costa. “As televisões têm mostrado imagens terríveis do que tem acontecido em outros países nas últimas semanas devido a temperaturas muito elevadas”, continuou, frisando que ninguém quer ver esse cenário em Portugal “outra vez”, aludindo ao ano de 2017, em que 114 mortos e cerca de 500 mil hectares de área ardida marcaram o pior ano em Portugal em matéria de incêndios florestais.

Mortes com o calor

Estima-se que, em média, entre 1991 e 2018, 37% das mortes associadas ao calor no mundo possam ser atribuídas a alterações climáticas da responsabilidade humana, de acordo com um estudo publicado na revista científica Nature Climate Change. Em Portugal essa taxa fixa-se nos 27%, Ainda na passada segunda-feira, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) alertou para os efeitos do aquecimento global, que atribuiu “inequivocamente” à responsabilidade humana. O órgão das Nações Unidas considerou que não há outra hipótese a não ser reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa, se se quiser limitar os danos. Os especialistas referem ainda que o atual aumento da temperatura é comparável ao que até agora é considerado o período mais quente dos últimos 100 mil anos

Um outro estudo publicado no The Lancet Planetary Health indica que as mortes associadas a temperaturas altas em Portugal representaram 0,83% de todos os óbitos no período de 1998 a 2012, o equivalente a 12 mil mortos. Mas este número irá tendencialmente crescer à medida que a temperatura também aumenta. Os cálculos dos investigadores do Instituto de Barcelona para a Saúde Global apontam para um aumento de 1,89% a meio do século, entre 2035 e 2064, com uma subida de temperatura entre 1,5 e 2,01 graus. Já no fim do século, entre 2070 e 2099, com uma subida que pode ir de 1,20 a 3,78 graus, estima-se que haja um aumento de 4,83%. Em números redondos, isto significa que a meio do século haverá mais de 40 mil mortes relacionadas com o calor e mais de 85 mil no fim do século.

Texto editado por Vítor Rainho