A Guarda Nacional Republicana (GNR) já entregou ao Ministério Público as diligências requeridas, no âmbito da investigação às causas do acidente que vitimou Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020. O prazo para entregar o relatório com as conclusões terminava esta quinta-feira.

Segundo avança o Jornal de Notícias, “o procurador responsável pelo caso decidirá se deverão ser realizadas mais perícias ou se já há informação suficiente para concluir o inquérito”.

Recorde-se que a jovem cantora, filha mais nova de Tony Carreira, morreu aos 21 anos na sequência de um acidente de automóvel no quilómetro 61 da A1 junto a Santarém.

De acordo com a Proteção Civil, o acidente ocorreu pelas 18h45 na localidade de Póvoa da Isenta. O óbito foi declarado no local. A colisão provocou ainda um ferido grave – Ivo Lucas, namorado da artista, de 30 anos.