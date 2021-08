O serviço de streaming Netflix vai aumentar os seus preços em Portugal em dois dos seus três planos. Para os subscritores dos planos Standard e Premium – os mais dispendiosos – o preço da mensalidade aumenta um e dois euros, respetivamente, passando de 10,99 euros para 11,99 euros e de 13,99 para 15,99. Já o plano base mantém o preço atual: 7,99 euros.

Segundo um porta-voz da Netflix em Portugal, em declarações ao jornal Expresso esta quinta-feira, os subscritores dos planos afetados vão ser notificados “por e-mail e através da aplicação da Netflix um mês antes de os novos preços lhes serem aplicados”, sendo que “o calendário exato dependerá do ciclo de faturação específico de cada subscritor”.

O aumento de preços justifica-se com “as melhorias” no catálogo de filmes e séries e também com “a qualidade do serviço”.

“Continuamos a investir em grandes histórias de Portugal e de todo o mundo para proporcionar o melhor entretenimento a todos os nossos espectadores - independentemente da idade, género, etnia, crenças ou estado de espírito. As nossas alterações de preços refletem esta abordagem. Oferecemos uma gama de planos para que as pessoas possam escolher aquele que melhor lhes convém, assegurando que o maior número possível de pessoas possa desfrutar do nosso conteúdo”, indica o porta-voz.