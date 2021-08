Já era tarde quando liguei a televisão para saber notícias sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. Estou de férias, nas termas de Monfortinho, onde saboreio cada momento que passa pelo encanto do lugar, a paz das termas e da imensa vegetação que nos envolve. Tudo vai acontecendo num hotel tranquilo onde as refeições constituem momentos criativos de saborosas receitas portuguesas, revisitadas ao jeito dos novos cozinhados da gastronomia criativa, que nos distrai e empolga e a que nos vamos habituando.

Dei-me então conta que hoje era o dia do encerramento em Tóquio e se preparava uma imensa festa para o mundo inteiro. Tudo se iria passar num enorme estádio, de inesperadas e impensáveis dimensões, que se encontrava vazio, sem presenças locais nem expectadores de outras e numerosíssimas proveniências, já que estes jogos, de raiz na Grécia clássica, eram o móbil do interesse de todos os povos do planeta, como outrora tinha ocorrido com os filósofos, os escultores, os poetas, mas também com os matemáticos e os físicos, os astrónomos e os escritores que seguiam, sentados ao lado uns dos outros com o mesmo desejo e interesse de Sócrates, Platão ou Arquimedes. Desta vez, o estádio estava vazio, por obra e graça deste período pandémico, que ainda vivemos.

Acontecia hoje o encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano de 2021, correspondentes aos jogos de 2020, que tinham sido adiados por um ano, dada a perigosidade de os organizar, no adequado calendário olímpico, sob a latente e planetária ameaça do Covid-19.

Cheguei-me junto à televisão e tudo queria ver e fixar. As cerimónias da entrega das medalhas foram curtas e singelas, terminando com a entrega de um pequeno mas poético ramo de flores coloridas a cada um dos medalhados. Seguiram-se momentos protocolares com uma diminuta presença, findos os quais se deu início a uma série de espetáculos de regozijo e de festa, pelo final de uma festa de paz e de entendimento entre os muitos países envolvidos neste acontecimento mundial, participado por poucas centenas de pessoas, mas acompanhado pela televisão por milhões de indivíduos, de famílias e de grupos sociais de variadíssimas índoles, rendidos à beleza e variedade da grandiosa performance que se foi seguindo na hora do adeus.

Depois, tudo se apaga no ambiente de um estádio vazio e a câmara vai-se aproximando, aos poucos de umas letras iluminadas que, de imediato conheço. ARIGATO.

Lá está ela, a palavra que os nipónicos ouviram pela primeira vez, em 1543, aos navegadores e aos padres jesuítas, que de Portugal chegaram a Nagasáqui. A palavra que nunca mais esqueceram. Arigato é a transposição nipónica de Obrigado e assim se manteve ao longo dos séculos.

Japão, obrigado somos nós!

Madalena Braz Teixeira

Doutora em Museologia

Monfortinho, 10 de Agosto de 2021