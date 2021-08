Um cão foi atirado de um carro em andamento e abandonado na estrada, com a boca colada, denunciou a Associação Condeixa Pa’tudos. O animal ainda foi internado e operado de urgência, mas acabou por morrer.

De acordo com a associação, que denunciou o sucedido nas redes sociais, o animal foi encontrado por jovens no passado sábado, que relataram ter visto o cão a ser largado na estrada, com a boca colada, impedindo-o de se alimentar.

Apesar das tentativas para que o cão recuperasse, o desfecho não foi favorável.

“É com muita tristeza e revolta que comunicamos que o nosso rapaz já não se encontra entre nós. Devido a uma fratura na articulação mandibular esquerda que bloqueia a articulação por os danos serem irreversíveis e ele ficar impossibilitado de abrir a boca, às 15 horas foi eutanasiado. Lamentamos não ter conseguido dar-lhe uma vida nova e encontrar-lhe uma família”, escreveram.

À MAGG, Olga Ruth Silva, presidente da Associação Condeixa Pa'tudos, explicou que o animal não morreu por ter a boca colada, mas a mandíbula partida.

“A boca colada resolvia-se, o problema é que tinha a mandíbula partida. A pessoa que lhe colou a boca deve ter pressionado com tanta força que a partiu”, disse. “Mesmo depois da operação, o animal não ia conseguir abrir a boca, logo não ia conseguir comer. Podíamos aguentá-lo uma semana ou duas, mas tinha de ser alimentado por uma sonda, o que não se faz em animais, não íamos conseguir. Não ia conseguir beber água sequer”, explicou.

A Associação Condeixa Pa’tudos pede agora ajuda para encontrar os culpados e já disse que estar disponível para oferecer uma recompensa monetária, de mil euros, a quem identificar os autores do crime.