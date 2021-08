O Chelsea conquistou, esta quarta-feira, a Supertaça Europeia. O clube inglês venceu o Villarreal nas grandes penalidades, por 6-5, após o 1-1 no final do prolongamento, num jogo disputado no Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte.

Esta é a segunda vez que o clube vence a competição. O também vencedor da Liga Europa inaugurou o marcador aos 27 minutos, pelos pés de Hakim Ziyech, e manteve-se em vantagem durante toda a primeira parte.

O Villarreal só conseguiu fazer o 1-1 aos 73 minutos, com um golo de Gerard Moreno. Resultado que se manteria até ao final do prolongamento.

O Chelsea venceu nos penáltis e sucede ao Bayern Munique como vencedor da Supertaça Europeia.