Um sismo de magnitude 7,1 na escola de Richter abalou, esta quarta-feira, as Filipinas. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América (USGS), que monitoriza terramotos em todo o mundo, o terramoto foi registado a 63 quilómetros a leste de Pondaguitan, no sul do arquipélago, pelas 2h46 locais (19h46 em Lisboa).

O alerta de tsunami foi emitido pelo Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos, revela a Reuters. No entanto, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos estima que não haja risco de tsunami para a Costa Oeste dos EUA.

Já a CNN, que cita o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, diz que são esperadas várias réplicas nas próximas horas.

Não há, até ao momento, informação de eventuais vítimas ou danos materiais.