Foi levantada, esta quarta-feira, a interdição a banhos na praia da Fuzeta, em Olhão, no Algarve.

“A Capitania do Porto de Olhão, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), levantou hoje a interdição a banhos na praia da Fuzeta-Ria, em Olhão”, anunciou, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo a AMN, depois de ter sido efetuada uma nova análise à qualidade da água, os resultados revelaram que os valores microbiológicos se encontravam novamente dentro dos parâmetros de referência. Assim, foi levantada a interdição a banhos na praia e hasteada a bandeira verde.

Recorde-se que a praia da Fuzeta encontrava-se interditada a banhos desde ontem, terça-feira, depois da análise à qualidade da água, efetuada pela APA, ter revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, encontrando-se a água imprópria para banhos.