Face à mais recente ofensiva militar levada a cabo pelos talibãs no Afeganistão, o ministro das Finanças, Khalid Payenda, demitiu-se do seu cargo e abandonou o país devido a receios pela sua segurança e da família. Esta decisão vem reforçar o isolamento do Governo.

O porta-voz do ministro, Mohammad Rafi Tabe, revelou que Payenda “demitiu-se e abandonou o país porque o Afeganistão está a lutar contra a redução das receitas após ter perdido os postos alfandegários”, disse ao Al Jazeera, acrescentando ainda que a “deterioração” da segurança no país e o estado de saúde debilitado da sua esposa motivaram o ministro a abandonar o país.

Esta decisão surge depois dos Talibãs terem conquistado mais de um quarto das capitais provinciais do Afeganistão. Desde sexta-feira, o grupo insurgente passou a controlar nove das 34 capitais, Faizabad, Farah, Pul-e-Khumri, Sar-e-Pul, Sheberghan, Aybak, Kunduz, Taluqan e Zaranj.

Depois desta eficaz e rápida conquista, um estudo dos serviços de inteligência norte-americanos acreditam que os Talibãs apenas precisam de 90 dias para conseguir conquistar a capital do Afeganistão, escreve a Al Jazeera.

De forma a conseguir coordenar uma resposta que trave o avanço das forças insurgentes, o presidente afegão, Ashraf Ghani, deslocou-se, esta quarta-feira à cidade de Mazar-i-Sharif, sitiada pelas forças talibãs, para se encontrar com Mohammad Atta Noor, ex-governador da província de Balkh, que tinha prometido “resistir até à última gota de sangue”.

“Após o encontro, em que foi analisada a situação geral no norte, foi discutida a coordenação, o envio de equipamento e a mobilização da ‘resistência’ comandada pelas forças de segurança e de defesa”, disse Latif Mahmood, porta-voz do chefe de Estado afegão através de uma mensagem difundida na rede social Twitter.

Esta rápida e, aparentemente, imparável ofensiva talibã foi motivada pelo abandono das forças militares dos Estados Unidos, anunciada em maio, e de outras comunidades internacionais deste país.

A retirada das forças internacionais deve concluir-se no próximo dia 31 de agosto, culminando 20 anos de uma intervenção militar que começou em 2001, após o ataque da Al-Qaeda contra Nova Iorque, Estados Unidos, em 11 de setembro.