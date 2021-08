Aqueles que são considerados mais frágeis em França vão receber uma terceira dose da vacina contra a covid-19 a partir de setembro. A medida de combate à pandemia foi anunciada esta quarta-feira.

Antes de uma reunião para planear os próximos passos do combate à covid-19, o Presidente francês, Emmanuel Macron, sublinhou que a decisão de reunir o Conselho Sanitário se deveu aos “efeitos da variante delta”, numa altura em que a situação sanitária “é mais delicada” no país.

Já no final do encontro, Gabirel Attal, porta-voz do Governo, anunciou que as pessoas mais frágeis, que são aquelas que também foram as primeiras a ser vacinadas em janeiro, vão poder receber uma dose de reforço a partir de setembro. A data para receber esta terceira dose poderá ser agendada já no final de agosto.

Também os testes PCR e antigénios sem receita médica vão deixar de ser grátis já a partir de meados de outubro e o passe sanitário será alargado a todos os centros comerciais dos departamentos onde a taxa de incidência ultrapasse os 200 casos de infeção por 100 mil habitantes.