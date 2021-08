O novo Governo do Irão será formado por 19 ministros de tendência conservadora e experiência política e militar e não inclui qualquer mulher, segundo uma lista divulgada hoje por várias agências iranianas, como a ISNA.

Os Negócios Estrangeiros serão dirigidos pelo veterano político Hossein Amir Abdollahian, antigo vice-ministro para os Assuntos Africanos e Árabes, que deixará o cargo de assessor do presidente do parlamento para as questões internacionais, de acordo com a agência noticiosa espanhola EFE.

Hossein Amir Abdollahian substituirá Mohammad Javad Zarif, cujos laços com o Ocidente, o desempenho nas negociações sobre o acordo nuclear e a habilidade diplomática permitiram uma abertura entre o Irão e os países ocidentais.

O executivo do Presidente Ebrahim Raissi, que será apresentado oficialmente no sábado no parlamento, onde terá de ser aprovado, terá como ministro do Petróleo Javad Owji, antigo diretor executivo da empresa nacional de gás.

Para o Interior foi nomeado Ahmad Vahidi, antigo comandante da Guarda Revolucionária e ministro da Defesa do Presidente Mahmud Ahmadinejad entre 2009 e 2013.

Segundo a EFE, Vahidi é uma figura controversa, dado que a justiça argentina o relaciona com o atentado de 1994 em Buenos Aires contra a sede da Associação Mutual Israelita Argentina, que causou 85 mortos.

Vários dos escolhidos por Raissi foram ministros dos governos do ultraconservador Ahmadinejad (2005-2013).

É o caso de Rostam Ghasemi, nomeado para ministro das Estradas e Urbanismo, e de Masud Mir Kazemi, designado chefe da Organização do Orçamento e vice-presidente.

Raissi tomou posse do cargo de presidente no passado dia 5 e quando o ratificou o líder supremo, o ayatollah Ali Khamenei, pediu que a formação do governo fosse realizada e aprovada pelo parlamento o mais depressa possível.