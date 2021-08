A Polícia Judiciária vai investigar a origem do incêndio que deflagrou, esta quarta-feira de madrugada, num edifício de habitação com 10 andares no centro de Agualva-Cacém, no concelho de Sintra.

O fogo deflagrou no décimo andar e o alerta foi dado por volta das 5h30. Não se registaram vítimas, mas as chamas obrigaram à retirada de 60 pessoas do edifício, que entretanto já puderam voltar às suas casas.

Só a fração diretamente afetada pelo incêndio ficou sem condições de habitabilidade, segundo fonte da Câmara de Sintra, citada pela agência Lusa. Não será necessário realojar os moradores, uma vez que têm onde ficar.