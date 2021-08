Lionel Messi foi apresentado, esta quarta-feira, como novo jogador do Paris Saint-Germain, afirmou-se "muito feliz e emocionado" por vestir a camisola do clube.

Na conferência de imprensa, o presidente do PSG fez questão de sublinhar a sua satisfação com o reforço da equipa. "Não há segredo que queríamos fazer isto acontecer, com o melhor jogador do mundo", disse. "É apenas o começo, o trabalho duro vai começar agora", continuou, acrescentando: "Temos uma equipa fantástica, um treinador fantástico, um dos melhores do mundo".

Messi falou a seguir e não se esqueceu de evocar os seus anos na equipa catalã. "Todos sabem que a minha saída do Barcelona foi dura, porque são muitos anos e é difícil mudar depois de tanto tempo. Chegar cá é uma felicidade enorme, estou com muita vontade de treinar", começou por dizer.

"Quero começar esta nova etapa. Desde o primeiro dia que saiu o comunicado, foi rápido e facilitaram [a transferência], perante uma situação difícil. Estou feliz e emocionado. Tenho a vontade enorme de ganhar intacta", adiantou o argentino, prometendo “continuar a crescer” e a “ganhar títulos".

O jogador afirmou mesmo que sonhava em “levantar mais uma vez o troféu da Liga dos Campeões” e sublinhou que estava “no local ideal para o conseguir".

Não poupou elogios aos novos companheiros de equipa: "Jogar ao lado de Mbappé e de Neymar é uma loucura".

Por último, Messi guardou ainda palavras para os parisienses. "Quero agradecer às gentes de Paris pela loucura da minha chegada, foi surpreendente a forma como fui recebido", rematou.