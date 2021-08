A taxa de desemprego fixou-se, entre abril e junho, em 6,7%, um valor que representa menos 0,4 pontos percentuais (p.p) do que nos primeiros três meses do ano, mas mais um ponto percentual do que no período homólogo de 2020.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que acrescenta que a população empregada aumentou para 4810,5 mil pessoas, número que já está acima dos níveis pré-pandemia.