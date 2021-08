Marcelo acabou por sorrir em último

Era a crónica de uma vacina anunciada: o primeiro-ministro tinha dito a 21 de julho que queria os jovens dos 12 aos 17 anos todos vacinados até ao fim do verão, o Conselho Ministros do dia seguinte nada disse contra, mas a Direção-Geral de Saúde (DGS), uma espécie de saco de encher (álibi) de António Costa, veio dizer que só com “prescrição” médica isso seria uma realidade. O Presidente da República não gostou da brincadeira de palavras entre o primeiro-ministro e os seus “funcionários da DGS”, e disse alto e bom som que não fazia sentido não vacinar as crianças dessas faixas etárias, falando até no exemplo da Madeira, onde o presidente do Governo Regional tinha optado por uma estratégia diferente do Continente, determinando a inoculação das crianças.

Depois foi uma troca de argumentos públicos entre o Presidente da República e a DGS, com António Costa fechado na toca e sem dar um ar de sua graça, até que Graça Freitas foi obrigada a vir dizer que, afinal, os estudos concluíram que era seguro vacinar as crianças entre os 12 e os 15 anos. Acontece que Portugal era o terceiro país europeu que ainda deixava de fora da vacinação essa faixa etária. E porquê, segundo se pode concluir agora? Porque Portugal queria oferecer três milhões de vacinas aos PALOP e Timor-Leste, além de outros países da América Latina, sem ter inoculado as tais crianças.

E aqui podemos dizer com toda a certeza que Marcelo Rebelo de Sousa ganhou nos dois tabuleiros: no da saúde caseira e politicamente.

E quem alega que a Direção-Geral de Saúde estava à espera do parecer dos técnicos, então permite concluir que as crianças da Madeira não são dignas desse parecer. Apesar de tudo, sou obrigado a reconhecer que o charivari de Marcelo Rebelo de Sousa teve efeitos práticos e que a confusão pública acabou por se justificar.

Como sempre, António Costa resguardou-se e mandou os seus peões de brega para a frente de combate com o Presidente.

A luta institucional segue dentro de momentos.