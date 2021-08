O SL Benfica venceu, esta terça-feira, o Spartak de Moscovo, por 2-0, na segunda mão da terceira eliminatória da Liga dos Campeões. Desta vez em casa, a jogar no Estádio da Luz, as ‘águias’ repetiram o resultado de há uma semana na Rússia e eliminaram o clube de Rui Vitória da competição.

Jorge Jesus decidiu repetir o onze que jogou em Moscovo e os golos voltaram a surgir só na segunda parte da partida.

Para João Mário foi uma noite de estreias: pela primeira vez a jogar com a camisola do Benfica no Estádio da Luz, viria a marcar o seu primeiro golo pelo clube aos 58 minutos.

O segundo golo da partida foi feito já em tempo de compensação. Aos 92 minutos Samuel Gijot marcou na própria baliza ao desviar um remate de Roman Yaremchuk, que se estreou a jogar pelos encarnados.

No playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, as águias vão enfrentar o PSV Eindhoven, dos Países Baixos, com jogos marcados para 17/18 de agosto (1.ª mão) e 24/25 de agosto (2.ª mão).