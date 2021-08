Messi é oficialmente jogador do Paris Saint-Germain. O clube francês acabou, esta terça-feira, com todos os rumores e especulações ao publicar um vídeo do jogador argentino nas redes sociais.

“Um novo diamante em Paris”, lê-se na legenda de um vídeo do jogador com a camisola do clube.

A notícia surge apenas dois dias depois da conferência de imprensa de despedida do jogador do FC Barcelona, clube onde esteve 21 anos.

Messi assinou um contrato de duas temporadasmais uma de opção, com o PSG, e irá auferir anualmente 35 milhões de euros. O jogador, de 34 anos, vai ser o número 30 do clube francês.