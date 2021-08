O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta terça-feira, revela que, nas últimas 24 horas, foram confirmados 2.232 novos casos de covid-19 em Portugal e mais 17 mortes associadas à doença, elevando para 990.293 o total acumulado de infetados no país desde o início da pandemia e para 17.502 as vítimas mortais.

O Norte foi a região que registou um maior número de casos diários, com mais 794 contágios, seguindo-se, por muito pouco, Lisboa e Vale do Tejo com mais 747 casos. No Centro há 307 novos casos, no Algarve 207 e no Alentejo 85. No arquipélago dos Açores foram confirmadas 63 novas infeções e no da Madeira mais 29.

Já os 17 óbitos ocorreram todos em território continental, a maior parte em Lisboa e Vale do Tejo: 13. No Norte morreram duas pessoas devido à covid-19 e no Alentejo outras duas.

Segundo o boletim, o número de internamentos sofreu hoje uma descida, depois de ter estado a subir nos últimos dias. Neste momento, estão hospitalizadas 829 pessoas com covid-19, menos 28 do que no balanço anterior. Nos cuidados intensivos encontram-se 186 doentes, menos três do que ontem.

Nas últimas 24 horas, 3.705 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados para 929.547.

Atualmente existem 43.244 casos ativos da doença, menos 1.490 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 60.171 contactos em vigilância.

O rácio de transmissibilidade (RT) e a incidência de novos casos foram atualizados ontem e os dados permanecem inalterados. Portugal tem uma incidência nacional de 336,1 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e no continente de 341,4. Já o RT situa-se nos 0,93 em ambos os casos.