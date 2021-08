A Comissão de Trabalhadores (CT) da MEO, do grupo Altice, garante que os últimos números disponíveis sobre o despedimento coletivo apontam para 206 trabalhadores: 195 na Meo e 11 na PT Contact. Na nota divulgada esta terça-feira, a CT diz que “ainda não lhes foram transmitidos os números finais do despedimento coletivo, mas o último número” a que tiveram acesso “foi de 206 trabalhadores (195 Meo SA e 11 PT Contact)”.

Nestes números, diz a CT “estão incluídos os 4 trabalhadores que estão ao abrigo do Artigo 63º do Código do Trabalho (abrangidos pela proteção em caso de despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou trabalhador no gozo da licença parental) que irão aguardar parecer da CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego) e que tem como data prevista para a saída da empresa o dia 30 de novembro em vez de 31 de outubro como os outros”, acrescentando que “a luta vai continuar”.

Os sindicatos da operadora vão estar, na próxima sexta-feira, às 10h, à porta da residência oficial do primeiro-ministro, “a exigir que o Governo assuma com frontalidade que não concorda com os despedimentos coletivos na MEO e na PT Contact e que se a Altice Portugal insistir nesse caminho pode ficar de fora do acesso aos muitos milhões do Plano de Recuperação e Resiliência ( PRR) que irão ser disponibilizados para o setor das telecomunicações”.