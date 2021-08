O cineasta Quentin Tarantino revelou que quando era criança prometeu a si póprio não partilhar com a mãe a eventual fortuna que faria com a sua carreira. Tudo porque ela não acreditava no sei potencial.

A revelação foi feita pelo próprio realizador numa conversa com Brian Koppelman no seu podcast 'The Moment'.

Tarantino recordou que começou a escrever os primeiros guiões quando ainda era uma criança, na escola primária, e que os professores não o levavam a sério, atribuindo a sua dedicação a um "ato de rebeldia" ou de "provocação", uma vez que assim não cumpria com os trabalhos escolares.

A mãe do cineasta também não via grande potencial no filho, tendo chegado a ahver várias discussões sobre o assunto entre os dois.

Tarantino recordou, na mesma entrevista, uma frase que ouviu da progenitora: "'Ah, e já agora, esta 'carreirazinha de guionista'', com os dedos a fazer aspas e tudo, 'esta 'carreirazinha de guionista' que estás a fazer? Essa m**** acabou!'".

"Quando ela disse isso daquela forma sarcástica, na minha cabeça, eu pensava. 'Ok, minha senhora. Quando eu me tornar num escritor de sucesso, nunca verás um cêntimo do meu sucesso. Não haverá casa para ti. Não haverá férias para ti, não haverá um Cadillac do Elvis para a mamã. Não vais ter nada. Porque disseste isso", sublinhou.

Brian Koppelman quis saber se o realizador tinha cumprido a promessa. "E mantiveste a tua palavra?", questionou.

"Sim, sim. Ajudei-a a sair de um problema com os impostos. Mas não há casa. Não há Cadillac", confirmou, explicando: "Há consequências pelas tuas palavras enquanto lidas com crianças, lembra-te, há consequências pelo teu tom sarcástico sobre o que é importante para eles".