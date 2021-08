Dias após a confirmação da rutura entre Lionel Messi e o FC Barcelona, todos os olhos apontaram para o PSG, onde havia grandes indícios que o argentino pudesse assinar contrato.

Segundo avança o jornal desportivo espanhol MARCA, apesar de ainda não haver nenhuma informação oficial, as negociações entre o clube parisiense e Lionel Messi estão concluídas, e o argentino assinará um contrato válido até 2023 com o PSG, com opção de mais uma temporada.

Se a informação se confirmar, Messi juntar-se-ia a um plantel onde estão já jogadores como Neymar, Mbappé, Di María o Sergio Ramos.