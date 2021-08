Uma rotura na tubagem de fornecimento de oxigénio num hospital em Vladikavkaz, na república russa da Ossétia do Norte, esta segunda-feira, provocou a morte de, pelo menos, nove pessoas que estava internadas devido à covid-19.

De acordo com as autoridades locais, os pacientes que morreram encontrava-se em estado grave ou muito grave numa Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). No total, nessa UCI estavam internadas 71 pessoas.

"Nove pacientes com coronavírus morreram devido à falta de oxigénio no hospital de Vladikavkaz. Hoje houve um colapso no sistema de oxigénio", disse o ministro da Saúde, citado pelas agências de notícias russas.

O sucedido ocorreu devido a uma a avaria na tubagem subterrânea, que impediu a bombagem de oxigénio.

Foi aberta uma investigação para apurar as causas do incidente