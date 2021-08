O Sporting oficializou esta segunda-feira a contratação de Manuel Ugarte, médio uruguaio de 20 anos que chega proveniente do Famalicão.

O polivalente jogador assinou um contrato válido por cinco anos e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Já trabalhou às ordens de Rúben Amorim e vai vestir a camisola 15 em Alvalade.

Ugarte apresentou-se como "um jogador aguerrido que gosta muito de jogar". "Vou tentar contribuir com o máximo e dar tudo de mim. Estou aqui para o que o mister precisar", disse em declarações aos órgãos do clube.

O médio estreou-se na equipa sénior dos uruguaios do Fénix com apenas 15 anos. Fez parte do plantel principal em 2019 e 2020, antes de rumar ao Famalicão. Pelos famalicenses fez 21 jogos e marcou um golo. Agora segue-se o desafio Sporting, onde defenderá o título de campeão nacional e poderá jogar a Liga dos Campeões.