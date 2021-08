Uma carta, com três balas, endereçada ao Papa, foi intercetada pelos funcionários dos serviços de correio de Peschiera Borromeo, em Milão. As autoridades já estão a investigar a origem do envelope.

De acordo com as Associated Press, a polícia de Milão adiantou que a carta, intercetada na noite de domingo para segunda-feira, foi escrita à mão, com uma caneta, e de forma pouco legível.

O destinatário do envelope era “o Papa, Cidade do Vaticano, Praça de São Pedro, Roma” e este terá sido enviado de França.

Além das três balas, o envelope continha ainda uma mensagem referente às operações financeiras do Vaticano.

As autoridades estão a investigar o sucedido.

Até ao momento, o Vaticano ainda não teceu qualquer comentário sobre o caso.