Rafael Nadal abandonou o pódio do ténis mundial, liderado por Novak Djokovic, e no qual o espanhol foi ultrapassado pelo grego Stefanos Tsitsipas, algo que aconteceu pela primeira vez desde maio de 2017.

A eliminação nos oitavos-de-final do torneio de Washington de Nadal terá sido o carrasco do espanhol, empurrando-o para o quarto lugar do ranking mundial da ATP. Ao mesmo tempo, e apesar da eliminação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Novak Djokovic mantém o primeiro lugar, seguido pelo russo Daniil Medvedev.

Pedro Sousa continua a ser o melhor português do ranking, no 127.º lugar, apesar de ter descido dois lugares na classificação. Já João Sousa caiu três lugares para o 149.º posto.