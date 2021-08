Pois é, está a chegar um calor insuportável e com ele aumenta a vontade de comer fruta... confesso é o que mais me apetece , e para já são meloas ou cantalupes, são a minha perdição.

Doces, carnudas e aromáticas, são um verdadeiro apelo aos nossos sentidos, para além de mim recordo-me do papa Inocêncio, que reza a história era obcecado por melões e adorava colocar vinho do porto na cavidade e comia como aperitivo...

Aliás dizem que o nome Cantalupe surgiu por ter sido levado por missionários asiáticos ao castelo pontifício de Cantalupe in Sabina nas colinas de Roma.

A verdade é as meloas são um snack refrescante para comer a qualquer hora, uma excelente sobremesa de verão, riquíssimas em água o que ajuda a prevenir a desidratação e contêm alguns dos meus antioxidantes favoritos, como vitamina C, selénio, luteína e zeaxantina.

Acho que são todas boas razões para comer meloa, comer como se quiser mas comer, só faz bem... de preferência sentados à sombra d´um chaparro a saboreá-la devagar.

Meloa, Hortelã fresquinha, Amêndoas, Xarope de Mel, Gengibre e Lima

Ingredientes

2 Meloa Cantalupe cortado ao meio sem sementes

Hortelã fresca laminada

Amêndoas ao natural

Raspa de lima

Para o xarope - Ingredientes

1 colher de sopa de gengibre ralado

2 colher de sopa de mel

1/2 lima

3 colheres de sopa de Água a ferver

Preparação

Coloca-se a água a ferver;

Mistura-se o gengibre ralado, o sumo de lima e o mel, mexendo bem. Passa-se pelo coador e deixa-se arrefecer;

Ajustar-se com mel a textura que mais se gostar;

Servir o melão com o xarope, as amêndoas grosseiramente partidas, hortelã e raspas de lima.