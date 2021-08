Está prevista uma subida das temperaturas e os termómetros vão passar a marca dos 40 graus em várias zonas do país.

A partir de terça-feira, Lisboa pode contar com temperaturas superiores a 30 graus, assim como Faro. A subida é no entanto, sem grande surpresa, maus extremada no interior do Alentejo, Évora e Beja vão chegar, pelo menos, aos 35ºC.



No dia seguinte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estes valores têm tendência a aumentar ainda mais a partir, estando previstas máximas de 37 graus em alguns pontos do País.

No fim de semana, as temperaturas em Évora e Beja, os distritos mais quentes do país, vão mesmo subir aos 43 graus.