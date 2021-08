O candidato do PSD à Câmara Municipal do Porto recorreu às redes sociais para acusar “o triste ataque de vandalismo e cobardia” a vários cartazes da sua campanha política, espalhados pela cidade do Porto.

Foram vários os anúncios que sofreram atos de vandalismo durante a madrugada de domingo, e, neles, inclui-se também um do candidato socialista, Tiago Barbosa Ribeiro.