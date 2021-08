O Futebol Clube do Porto estreou-se na temporada 2021/22 da Primeira Liga com uma vitória sobre o Belenenses SAD, por 2-0.

O emblema treinado por Sérgio Conceição manteve-se em dominância durante toda a partida, com o primeiro golo aos 19 minutos, pelos pés de Toni Martínez. Já na segunda metade, aos 65 minutos, Luis Díaz cabeceou e bateu Luiz Felipe, fazendo o dois a zero.

O jogo marcou também o regresso do público às bancadas do Estádio do Dragão, na Primeira Liga, com lotação esgotada (perto de 16 mil lugares).

Com este resultado, os 'dragões' juntam-se ao Sporting CP e ao Benfica nas vitórias inaugurais da liga. Também o Sporting de Braga bateu o Marítimo por 2-0, na Madeira.