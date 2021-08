Os talibãs assumiram este domingo o controlo da cidade de Taloqan, no nordeste do Afeganistão, sendo esta a terceira capital provincial conquistada no mesmo dia e a quinta desde sexta-feira, disseram fontes locais citadas pela AFP.

“O Governo falhou no envio de ajuda e tivemos de nos retirar da cidade hoje à tarde”, disse um dos responsáveis ligados à segurança. “Os talibãs estão em todo o lado”, avançou ainda uma fonte local.

Num só dia os talibãs conseguira, com violentos combates, apoderar-se de Kunduz, Sar-e-Pul e mais tarde Taloqan, as capitais provinciais situadas a sul e a leste de Kunduz. As forças talibãs controlam agora cinco das 34 capitais provinciais afegãs.