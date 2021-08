André Ventura, dirigente e deputado único do partido CHEGA, testou positivo à covid-19, mantendo-se "sem sintomas relevantes". A informação, avançada inicialmente pelo Correio da Manhã, e confirmada ao i por Ventura, dá conta também do cancelamento da sua agenda política. Ventura explicou que será substituído pelo vice-presidente António Tânger nas "presenças inadiáveis do partido em matéria de autárquicas, ou outras".

O líder do CHEGA terá tido contacto com alguém infetado, na passada sexta-feira, e os testes de antigénio realizados no domingo acabaram por dar resultado positivo, o que o levou a entrar em isolamento profilático durante 10 dias, segundo avançou o mesmo ao i.

Apesar de assintomático, Ventura garantiu que irá "acompanhar e monitorizar a cada dia" a situação, por não não ter ainda nenhuma dose da vacina.