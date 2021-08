Com 57 anos, o primeiro-ministro do Reino Unido está à espera do sexto filho. O anúncio foi feito pela 'primeira-dama britânica', Carrie Symonds, na rede social Instagram no passado sábado, que adiantou que o bebé deverá nascer na altura do Natal.

A publicação feita pela mulher de Boris Johnson revelou ainda que o casal sofreu no início deste ano um aborto espontâneo, tendo passado por um período difícil: «Sinto-me incrivelmente abençoada por estar grávida outra vez, mas também me sinto muito ansiosa. Os problemas de fertilidade podem ser muito duros para muita gente, ainda mais numa plataforma como o Instagram, na qual tudo parece correr sempre bem. Foi um conforto muito grande ouvir histórias de outras pessoas que sofreram a mesma perda. Espero que esta pequena partilha, que agora faço, possa também ajudar outras pessoas».

Carrie referiu-se ao seu filho como «bebé arco-íris», designação dada a um filho que vem depois de um aborto, aludindo ao fenómeno que acontece depois da tempestade.

Este é o segundo filho do casal e vem juntar-se a Wilfred, que nasceu em abril de 2020, pouco tempo antes de o pai deixar os cuidados intensivos após ter sido infetado com covid-19.

Mais de 20 anos separam Boris Johnson e a esposa, cuja relação é conhecida desde 2018, sendo que Carrie é ex-diretora de comunicações do Partido Conservador. Nessa altura, ainda Boris Johnson estava casado com a atual ex-mulher Marina Wheeler. O casamento com Carrie foi apenas consumado em maio deste ano, numa cerimónia secreta na Catedral de Westminster, em Londres.

Boris e Carrie foram o primeiro casal não casado a viver no nr.10 da Downing Street (tendo, no entanto, feito entretanto a mudança para a porta ao lado).

As mulheres e os filhos

Apesar deste ser o segundo filho que Boris tem com a sua atual mulher, a verdade é que se sabe, pelo menos, da existência de mais cinco. O primeiro-ministro do Reino Unido tem sistematicamente recusado precisar quantos filhos tem, tendo inclusivamente dito à BBC em 2019 que a «vida pessoal de um indivíduo é preocupação dele».

Mas vamos começar pelo início: Em 1987 Boris Johnson casou com a sua namorada de faculdade Alegra Mostyn-Owen, mas o casamento durou apenas seis anos e doze dias depois de assinar os papéis do divórcio já estava casado de novo – com a advogada Marina Wheeler.

Marina, além de ser sido a sua segunda mulher, foi o primeiro caso extraconjugal conhecido de Johnson. Os dois tiveram quatro filhos: Lara Lettice, Milo Arthur, Cassia Peaches e Theodore Apollo.

Este casamento ficou manchado por várias traições, tendo a mais polémica acontecido com a jornalista Petronella Wyatt, quando o agora primeiro-ministro era seu diretor na revista britânica The Spectator. Quando o escândalo foi tornado público, em 2004, a jornalista disse ter realizado dois abortos de Boris Johnson.

No entanto, isto não foi o suficiente para que Marina pedisse o divórcio, uma vez que isto apenas aconteceu em maio do ano passado.

Também descendente de Boris é Stephanie Macintyre, nascida em 2009, fruto da relação extraconjugal com a consultora de arte Helen Macintyre. No entanto, Stephanie Macintyre é, alegadamente, o segundo filho de Boris a nascer fora do casamento.

Já em 2020 nasceu Wildfred Lawrie Nicholas Johnson, da atual mulher, cujo nome é uma homenagem aos profissionais que acompanharam Boris aquando do seu internamento devido à covid-19.