Os atores Tarcísio Meira, de 85 anos, e Glória Menezes, de 86 anos, estão internados com covid-19 num hospital em São Paulo, no Brasil, segundo a imprensa brasileira.

O estado de Tarcísio Meira será mais grave e os médicos recorreram a um ventilador para ajudar o ator.

"O casal foi diagnosticado com a Covid. Estão no Albert Einstein em quarentena para recuperação. O Sr. Tarcísio teve que ser intubado, mas a Dona Glória esta com leves sintomas", afirmou Tadeu Lima, assistente pessoal do casal.