Uma pesquisa pelos sites de reservas de hotéis permite-nos chegar à seguinte conclusão: para o fim de semana de 20 de agosto, os hotéis de quatro e cinco estrelas do Algarve contam com 98% de reservas. Uma boa notícia para os empresários do setor numa altura em que o turismo é ainda afetado pela crise gerada pandemia de covid-19.

Os preços são os mais variados mas, mesmo assim, não são para todas as carteiras: duas noites para um casal rondará uma média de 500 euros nessa altura e dificilmente se encontra alguma coisa abaixo dos 300 euros. Acima dos 500 euros, há para todos os gostos e feitios nas várias regiões do Algarve.

E parece que até o tempo ajuda, uma vez que se prevê uma acentuada subida da temperatura máxima a meio deste mês.

Apesar de os responsáveis do setor do turismo algarvio não quererem comprometer-se com metas devido às mudanças que a pandemia pode trazer, parece que o Algarve continua a ser a atração portuguesa no verão e os números falam por si. Recorde-se que os mais recentes dados da AHETA mostram que são os portugueses que mais têm ajudado o turismo algarvio, uma vez que o mercado externo continua em baixa.