Jessica Springsteen, filha do cantor Bruce Springsteen, venceu este sábado a medalha de prata na competição por equipas de salto equestre dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A atleta, de 29 anos, leva a medalha para os Estados Unidos da América com as colegas de equipa Laura Kraut e McLain Ward.

A Suécia venceu a medalha de ouro após um desempate. Já a medalha de bronze também ficou por terras europeias, ao ser conquistada pela Bélgica.

Além de Jessica, o autor de ‘Born in the USA', é ainda pai de Evan James, de 31 anos, e Sam Ryan, de 27.