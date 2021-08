Jamie Spears, pai e tutor legal de Britney Spears desde 2008 – quando a cantora foi hospitalizada para tratamento psiquiátrico após um esgotamento nervoso – afirmou que Jodi Montgomery, uma das responsáveis pela custódia de Britney, declarou que a artista está “mentalmente doente” e acredita que devia ser internada numa clínica psiquiátrica.

As revelações foram feitas através de documentos legais entregues na sexta-feira no Tribunal Superior de Los Angeles, onde decorre o julgamento sobre a tutela dos bens da cantora, avança a revista ‘Variety’.

“A 9 de julho de 2021, recebi um telefonema de Montgomery”, revela Jamie Spears nos documentos. “Durante esse telefonema, Montgomery parecia muito perturbada e expressou as suas preocupações com os comportamentos recentes da minha filha e com a sua saúde mental no geral. Explicou-me que a minha filha não estava a tomar os medicamentos corretamente, não estava a seguir as indicações da sua equipa e até se recusou a ver alguns dos seus médicos”, acrescentou.

Segundo Jamie Spears, a tutora pessoal da princesa do pop admitiu que “muitas das declarações [de Britney Spears] nas últimas audições não eram verdadeiras” e atribuiu-as “ao facto de estar mentalmente doente”. Em causa estão afirmações da artista, que revelou ser vítima de uma “tutela abusiva”.

Relacionados A princesa desesperada para fugir da torre

Jodi Montgomery confirmou à publicação as suas preocupações com a saúde mental de Britney Spears, mas negou ter afirmado ser necessário hospitalizar a cantora.

“Considerando a privacidade médica, a senhora Montgomery não pode entrar em mais detalhes, a não ser para dizer que ter o pai, Jamie Spears, como seu tutor legal em vez de um profissional neutro está a ter um impacto sério na saúde mental da senhora Spears”, afirmou uma das advogadas de Jodi Montgomery à ‘Variety’.

“Seria melhor para a senhora Spears que o seu pai desistisse de ser seu tutor, para que pudesse voltar a ser apenas o pai da senhora Spears, e trabalhasse em um relacionamento saudável e carinhoso entre pai e filha.”, frisou.