Avaria na máquina de impressão atrasa chegada do Nascer do Sol ao Norte

Uma avaria na máquina de impressão impediu que o jornal Nascer do Sol e a revista Luz ‘apanhassem’ os carros de distribuição que seguiriam para o Centro e para o Norte do país, pelo facto pedimos desculpas aos nossos leitores. Nestas regiões, as publicações estarão nas bancas no domingo, no resto do país o jornal e a revista já se encontram à venda.