O Sporting Clube de Portugal (SCP) venceu, esta sexta-feira, o Futebol Clube Vizela (FCV) por 3-0 no jogo que deu arranque à I Liga 2021/22, disputado no Estádio José Alvalade.

A primeira parte do jogo acabou sem nenhuma das equipas a conseguir inaugurar o marcador. Contudo, o atual campeão nacional de futebol deu provas do seu valor e Pedro Gonçalves, ‘Pote’, marca passados três minutos do início da segunda parte (48’).

Aos 64 minutos, Pote, que foi o melhor marcador da época passada, repete a proeza e faz o 2-0. Passaram-se 10 minutos, aos 74’, e Paulinho faz o terceiro golo dos ‘leões’.

De realçar que o Vizela foi uma das grandes surpresas da última temporada da II Liga, tendo sido promovido esta época para a I Liga.