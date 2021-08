A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) identificou a trombocitopenia imune como um efeito secundário da vacina contra a covid-19 da farmacêutica Janssen, do grupo norte-americano Johnson & Johnson. Esta doença autoimune leva à diminuição ou destruição das plaquetas no sangue.

O regulador identificou ainda vários casos de desmaios e zumbidos relacionados com a toma da vacina da Janssen. No entanto, a EMA mantém inalterada a relação risco-benefício desta vacina de dose única e realça a prevenção nas hospitalizações e mortes por covid-19.

Os peritos do comité de segurança do regulador europeu recomendam que a doença seja incluída como uma “reação adversa” nas informações da vacina e aconselharam que fosse mencionada no plano de gestão de riscos como um "risco importante identificado". Os desmaios e zumbidos vão ser adicionados ao folheto da vacina como possíveis reações adversas.

Na trombocitopenia imune, o sistema imunitário "ataca e destrói por erro as plaquetas", células sanguíneas "necessárias à coagulação normal do sangue".