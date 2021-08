Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.377 casos do novo coronavírus e 18 óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira. O número de internamentos voltou a registar uma queda significativa pelo quarto dia consecutivo. Lisboa e Vale do Tejo regista o maior número de mortes e infeções diárias. Rácio de transmissibilidade (RT) e incidência de novos casos seguem tendência decrescente.

Lisboa e Vale do Tejo registou 1.004 casos de SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Segue-se o Norte com 659, o Centro com 267, o Algarve com 245 e o Alentejo com 129. No arquipélago da Madeira houve mais 31 casos e no dos Açores 42.

A região que engloba a Grande Lisboa foi também a mais afetada no que diz respeito ao número de óbitos, tendo registado 12 das 18 vítimas mortais. No Algarve ocorreram quatro mortes e no Centro e Norte uma.

O RT e a incidência de novos casos foram atualizados esta sexta-feira e seguem a tendência decrescente observada nas últimas atualizações. Segundo o boletim da DGS, Portugal tem uma incidência de 362,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, uma diminuição face aos 376,9 registados na quarta-feira, e Portugal continental de 369,2, uma diminuição de 25,2 valores. Já o RT mantém-se inalterado e situa-se nos 0,92 em ambos os casos.

O número de internamentos voltou a descer pelo quarto dia consecutivo. O relatório desta sexta-feira dá conta de menos 32 pessoas internadas com covid-19 nos hospitais portugueses, diminuindo o número total para 866. Em Unidades de Cuidados Intensivos há 194 pessoas, menos duas do que ontem.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 982.364 casos de SARS-CoV-2, 44.646 dos quais permanecem ativos – menos 552 – e 17.440 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 2.911 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 920.278. Atualmente, as autoridades de saúde têm 67.958 contactos em vigilância, menos 1.428.

Às sextas-feiras é também atualizada a incidência por concelho. Segundo o boletim da DGS, Proença-a-Nova é o concelho com a maior incidência acumulada, tendo 1.574 novos casos por 100 mil habitantes. Acima de 960 casos por 100 mil habitantes, o nível máximo, está ainda Portimão (1.050) e Sines (1.014).

Sete dos dez concelhos com maior incidência acumulada nos últimos 14 dias localizam-se na região do Algarve. Além de Portimão, segue-se Faro (842), Loulé (830), Lagos (809), Lagoa (747), Vila do Bispo (738) e Albufeira.

A lista é completada com Vila Nova de Foz Côa, que é o sexto concelho com maior incidência (825).

Veja aqui o boletim da íntegra.