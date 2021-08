Miguel Oliveira sofreu uma queda aparatosa na primeira sessão de treino livres para prova do Mundial de MotoGP em Estíria, na Áustria, esta sexta-feira.

Na passagem pela curva três, o piloto português derrapou com a roda traseira e projetando-o para o ar, ficando sentado na escapatória, queixoso.

Apesar da violenta queda, Miguel Oliveira “não sofreu qualquer fratura”, ao ficar dorido da queda, afirmou a assessoria de imprensa da KTM à agência Lusa.

This was what happened to @_moliveira88 👇



He's back on his feet and in the KTM pit box 👍#StyrianGP 🏁 pic.twitter.com/O6lxV3HwwZ