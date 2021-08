A Polícia Judiciária (PJ) confirmou, esta sexta-feira, a detenção de uma mulher de 56 anos pelo homicídio de um homem de 55 anos em contexto de violência doméstica, em Aveiro.

Os factos foram alertados na tarde desta quinta-feira. Inicialmente, as primeiras informações divulgadas indicavam um possível suícidio. Contudo, segundo um comunicado da PJ, a PSP encontrou indícios de crime no local, levando a PJ a ser chamada para investigar as circunstâncias da morte do homem, determinando a detenção da mulher por suspeita da prática de homicídio.

O homem, alegadamente companheiro da mulher, terá sido atingido com vários golpes de faca na zona do tórax, avançou ontem o Correio da Manhã.

A detida será presente a primeiro interrogatório judicial na comarca de Aveiro, onde saberá quais são as medidas de coação tidas por adequadas.