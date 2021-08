Arranca hoje a temporada 2021/22 da Primeira Liga portuguesa – agora denominada Liga Bwin – e o primeiro jogo vai colocar frente a frente o campeão nacional em título, o Sporting Clube de Portugal, e o Futebol Clube Vizela, uma das equipas do Norte do país que alcançou um lugar no principal escalão do futebol profissional português na temporada anterior.

Os ‘leões’ – que conquistaram em 2021 o primeiro título de campeões nacionais desde 2002, e, recentemente, a Supertaça Cândido de Oliveira – vão começar a temporada em casa e com público nas bancadas, mas sem poder, no entanto, encher a lotação. Apenas 17 mil lugares do Estádio José Alvalade poderão estar ocupados na noite de hoje, fruto das restrições impostas pelo combate à pandemia da covid-19.

Rúben Amorim foi assertivo na sua antevisão do jogo, garantindo que “vai ser um jogo difícil com uma equipa que não tem nada a perder, contra outra equipa que tem de ganhar o jogo, e que joga em casa”.

Do lado do Vizela, a preparação e a mentalidade brilharam pelo otimismo, honestidade e humildade. “Será uma grande aprendizagem para nós próprios”, vincou Álvaro Pacheco, treinador dos vizelenses. “Espero um Sporting forte, à imagem do que foi na época passada. Tem um coletivo forte, está muitíssimo bem orientado, pois tem o melhor treinador da época passada. Entrou forte nesta época, num jogo bem conseguido contra o Sp. Braga. Apresentou um jogo muito ofensivo, equilibrado, demonstrou o que é a força do Sporting e o que será o Sporting neste campeonato”, previu o técnico.

Benfica com teste difícil A última temporada não foi simpática para o Benfica, que findou a época em terceiro lugar. No início deste novo ciclo de jogos, a primeira jornada vai logo apresentar um difícil teste: a ida a Moreira de Cónegos, com a amarga memória do empate a uma bola em fevereiro deste ano.

Os ‘encarnados’, no entanto, têm a moral em alta, após terem batido o Spartak de Moscovo – de Rui Vitória –, na Rússia, por duas bolas a zero, a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O jogo frente ao Moreirense acontece no sábado, a partir das 18h.

Azul e branco a dobrar Já o FC Porto é o último dos “três grandes” a entrar em ação nesta primeira jornada. No domingo, os ‘dragões’ recebem o Belenenses SAD, numa jornada que vai estar pintada de azul e branco por toda a parte.

O segundo lugar na época passada continua na memória, mas a equipa de Sérgio Conceição tem novas figuras para estrear e para mostrar aos mais de 6.200 adeptos que já compraram ingressos para o primeiro jogo da época, que não poderá ter mais do que 16 mil pessoas (33% da lotação do Estádio do Dragão) nas bancadas.