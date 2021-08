Um homem de 57 anos que tinha sido dado como desaparecido no concelho de Fátima foi resgatado, na quarta-feira, pela Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento Territorial de Tomar e do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção.

Segundo revela a autoridade, em comunicado esta quinta-feira divulgado, o alerta “a dar conta do desaparecimento de um homem com problemas do foro mental” foi dado na terça-feira, dia 3 de agosto, tendo os militares da Guarda encetado “de imediato diligências policiais para o localizar, percorrendo toda a área envolvente”.

O homem acabou por ser localizado no dia seguinte, 4 de agosto, “prostrado numa zona de densa vegetação e de difícil acesso”, sendo posteriormente “transportado para uma unidade hospital para acompanhamento do seu estado de saúde”.

A ação contou com o reforço da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) e com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Fátima.