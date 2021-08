As autoridades sanitárias do Japão revelaram que foram registados 5.042 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas em Tóquio. Trata-se do maior número de infeções diárias na capital japonesa desde o início da pandemia.

O ritmo dos contágios na cidade está em alta, o que está a alertar bastante as autoridades japonesas, que decretaram o estado de emergência na capital e em outras províncias japonesas. Ainda há cinco dias a capital tinha batido a marca das quatro mil infeções num só dia.

O governo atribui o pico infeccioso à variante delta, considerada altamente transmissível, e não à ocorrência dos Jogos Olímpicos, que se aproximam do fim.

As autoridades sublinham a rígida testagem e o rastreamento de contactos que têm sido feitos a todos envolvidos no evento desportivo. Ainda assim, é nota de destaque que se registaram mais 31 contágios na “bolha olímpica”, a maioria entre atletas da equipa grega de natação artística.

A vacinação no Japão demorou a acelerar e neste momento o total de imunizados é pouco superior a 30% da população.