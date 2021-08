Foram constituídos mais cinco arguidos no caso da morte de Ihor Homenyuk, o cidadão ucraniano que estava à guarda do SEF, no Aeroporto de Lisboa, confirmou a Procuradoria-Geral da República.

A informação, avançada pelo Público, surge depois de três inspetores do SEF terem sido condenados, a 10 de maio, pela morte de Ihor Homenyuk. No entanto, "ainda não foi proferido despacho de acusação”, adiantou a PGR.

Segundo aquele jornal, os cinco arguidos serão seguranças da empresa Prestibel e "são suspeitos numa investigação que está em segredo de justiça e que decorre do despacho de acusação feito a 30 de setembro do ano passado contra os três inspetores do SEF".

"Na altura, o Ministério Público optou por levar a julgamento apenas os três inspetores, mas logo no despacho de acusação pediu a extração de certidão para averiguar a prática de outros crimes, nomeadamente falsificação de documento, e a responsabilidade de mais intervenientes", escreve o mesmo diário.