Pedro Pablo Pichardo venceu, esta quinta-feira, a prova do triplo salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Presidente da República assinalou a “glória do ouro olímpico”, o primeiro-ministro o “salto histórico e inesquecível” e Nelson Évora, que em 2008 foi campeão na mesma categoria, felicitou o “bingo para Portugal”.

"Pedro Pichardo alcançou a glória do ouro olímpico"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou Pedro Pichardo pela conquista da medalha e enalteceu aquela “que é já a melhor participação de sempre de Portugal nos Jogos da Era Moderna”.

Relacionados Pedro Pichardo é campeão olímpico de triplo salto

“Pedro Pichardo alcançou a glória do ouro olímpico, a quinta destas medalhas na história de Portugal. Em nome de Portugal e dos Portugueses, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita e agradece a Pedro Pichardo.”, lê-se numa publicação no site da Presidência da República.

Já o chefe de Governo, António Costa, recorreu às redes sociais para destacar o “triplo salto histórico e inesquecível” do luso-cubano de 28 anos.

"Triplo salto histórico e inesquecível que nos enche de emoção e alegria"

“Pedro Pichardo voou para o ouro num triplo salto histórico e inesquecível que nos enche de emoção e alegria. O melhor resultado de sempre em Jogos Olímpicos e um enorme orgulho para todos nós. Cada centímetro é ouro, mas também muito trabalho. Parabéns Campeão!”, assinalou.

Pedro Pichardo voou para o ouro num triplo salto histórico e inesquecível que nos enche de emoção e alegria. O melhor resultado de sempre em @JogosOlimpicos e um enorme orgulho para todos nós.

Cada centímetro é ouro, mas também muito trabalho. Parabéns Campeão! #Tokyo2020 #POR — António Costa (@antoniocostapm) August 5, 2021

"Pedro Pablo Pichardo honra o país que o acolheu e fez seu"

Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República (AR), considera que “Pedro Pablo Pichardo honra o país que o acolheu e fez seu”.

“Competindo com as cores de Portugal, Pedro Pablo Pichardo honra o país que o acolheu e fez seu, sendo merecedor do reconhecimento de todos os portugueses", afirmou em comunicado.

O presidente da AR frisou ainda que se trata da "quarta medalha alcançada pela delegação portuguesa" nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, "o que constituí a melhor prestação de sempre de Portugal em olimpíadas".

"Bingo para Portugal"

Nelson Évora, campeão no triplo salto em Pequim2008, também felicitou o atleta nas redes sociais. “Muitos parabéns Pedro! Bingo para Portugal”, afirmou nas histórias do Instagram, referindo-se à quarta medalha obtida por portugueses na competição.

"Momento histórico, que a todos os portugueses faz vibrar de orgulho e emoção"

Rui Costa, atual presidente do clube de Pichardo, o Benfica, frisou a “melhor marca mundial do ano” e o “salto que fica para sempre e vinca a excelência do Projeto Olímpico do Clube”.

"Sei o quanto desejavas esta medalha e o quanto te dedicaste arduamente para assinar este momento histórico, que a todos os portugueses faz vibrar de orgulho e emoção. Que salto! Que saltos, Pedro!!!", começa por afirmar no site oficial do clube. O ex-futebolista revela que a vitória "envaidece todos os Benfiquistas" e destaca a "melhor marca mundial do ano, recorde nacional e segunda melhor marca de sempre em Jogos Olímpicos".

"A tua ambição é um exemplo para todos no Sport Lisboa e Benfica. Um salto que fica para sempre e vinca a excelência do Projeto Olímpico do Clube, um caminho em que cada vez mais acreditamos. Nesta hora de celebração e felicidade para todos nós, quero deixar-te um especial obrigado em nome de todos os Benfiquistas. É uma honra imensa ter-te na nossa família. Juntos, estou certo, saltaremos em busca de novas glórias.", acrescentou.